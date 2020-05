Corona aktuell : Zahl der Infizierten in Leverkusen steigt wieder

Das Coronavirus unterm Mikroskop. Foto: dpa/Uncredited/NIAID-RML/AP/dpa

Leverkusen So viele Corona-Infizierte, Genesene und Todesfälle zählt Leverkusen bisher. Die Lebenshilfe nimmt auch in Leverkusen den Betrieb in ihren Werkstätten für behinderte Menschen wieder auf.

Fälle Für Leverkusen meldete die Stadt am Montag 239 Infizierte, davon 207 Genesene und fünf Todesfälle. Damit wären noch 27 Leverkusener aktuell infiziert. Das sind sechs mehr als am Vortag.

Werkstätten Die Lebenshilfe fährt ihren Betrieb schrittweise wieder hoch. Sie betreibt Werkstätten für Menschen mit Behinderungen an sechs Standorten in Leverkusen, Bergisch-Gladbach und Wipperfürth und beschäftigt etwa 1300 Menschen.

(bu)