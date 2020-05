Corona aktuell : Vier Genesene mehr

Leverkusen So viele Infizierte, Genesene und Todesfälle zählt Leverkusen bisher.

Fallzahlen Für Leverkusen meldete die Stadt am Donnerstag unverändert 221 statistisch erfasste Infektionsfälle (darunter fünf Todesfälle), von den vier weitere Kranke genesen sind. Damit erhöht sich die Zahl der Genesenen auf 194.

Reisepässe Das Meldeamt der Stadt Leverkusen bietet seinen Bürgern an diesem Freitag, 13 bis 18 Uhr, und am Samstag, 9 bis 13 Uhr einen erweiterten Service für die Abholung von Reisepässen und Personalausweisen. Aushändigung aller fertigen von der Bundesdruckerei übersandten Ausweispapiere im 4. Obergeschoss des Rathauses. Der Eintritt ins Rathaus erfolgt nach Anmeldung bei einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, bei dem auch die persönlichen Daten zur Nachverfolgung einer Corona-Infektion zu hinterlegen sind. Die Aufzüge sind lediglich zu zweit zu benutzen. Deshalb kann es zu Wartezeiten kommen. Das Tragen eines geeigneten Mundschutzes ist verpflichtend, so die Stadt.