Leverkusen Das sind die aktuellen Zahlen für Leverkusen.

Fallzahlen Die Zahl der akut an Covid-19 Erkrankten steigt in Leverkusen weiter an. Am Freitag waren es 66, am Vortag 59. Insgesamt nennt die Stadt 383 Infizierte seit Pandemiebeginn (Vortag: 376). Wie am Vortrag gelten 312 davon als genesen.