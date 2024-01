Politische Bildung in Leverkusen Aktionswoche gegen Antisemitismus startet am Samstag

Auf dem Weg zur Synagoge, vor der die Polizei patrouillieren muss, bliebt die Kippa lieber in der Tasche, ein Besuch in der jüdischen Schule ist für Kinder mit Unsicherheit verbunden. Nicht erst, aber gerade seit der neuerlichen Eskalation des Nahostkonflikts sehen sich Jüdinnen und Juden in Deutschland Anfeindungen ausgesetzt. Beginnend mit dem Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus am Samstag geht in Leverkusen ein neues Konzept gegen Antisemitismus an den Start, das den Gedenktag durch Vorträge und eine Ausstellung nicht nur um rund eine Woche erweitert. Es soll auch weitergehend Wurzeln in den Schulen schlagen, wo frühzeitig Resilienz gegen antisemitisches Gedankengut gebildet werden soll. Dafür sollen Lehrer besser unterstützt werden.