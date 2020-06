Start nach Corona-Pause : Jetzt ist wieder Klettern angesagt

Der Klettergarten in Alkenrath startet am Freitag wieder: Stefan Lapke, Julia Zych und Wilko Rombach (v. r.) freuen sich drauf. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Alkenrath Die Saison beginnt für den Aktionsklettergarten der Evangelischen Jugend Schlebusch deutlich verspätet. Am Freitag geht es unter allen gebotenen Schutzmaßnahmen wieder los. Es ist die zehnte Saison.

Die vergangenen Monate blieb der Hochseil- und Aktionsklettergarten in Alkenrath wegen Corona geschlossen, doch Stefan Lapke hatte trotzdem einiges zu tun. „Wir haben uns intensiv mit Mitarbeitern und Trainern beraten, verschiedene Szenarien durchdacht“, sagt der für die Einrichtung zuständige Jugendreferent der Evangelischen Kirchengemeinde. Zwischenzeitlich habe sogar zur Debatte gestanden, den Betrieb erst 2021 wieder aufzunehmen. „Aber letztlich haben wir uns in einer Videokonferenz dafür entschieden, den Klettergarten wieder zu öffnen, sobald es die Lockerungen der Maßnahmen erlauben. Und jetzt ist es soweit.“

Allerdings könne es etwa beim An- und Ausziehen von Gurten und Helmen oder der Prüfung der Sicherung durch das Personal zu zu Situationen kommen, in denen die 1,50 Meter Mindestabstand zwangsläufig nicht eingehalten werden können. „Sobald der Kontakt etwas näher ist, wird die Maske zur Pflicht“, betont Lapke. Das weiträumige Areal kommt dem Klettergarten zugute. Theoretisch sei denkbar, dass sich pro fünf Quadratmetern eine Person vor Ort aufhalte, „aber wir müssen natürlich schauen, dass es verantwortbar bleibt“, sagt der Jugendreferent. „Wir achten aufeinander, damit auch unser pädagogischer Auftrag nicht in den Hintergrund rückt.“