Händlergemeinschaft in Leverkusen-Opladen warnt vor Erhöhung AGO: Parkgebührenpläne der Stadt sind für Händler dramatisch

Der Vorschlag der Stadt, die Parkgebühren deutlich anzuheben (wir berichteten), geht gerade durch die politischen Gremien. Von OP Plus kam deutliches Missfallen, gerade im Hinblick auf Opladen. Das drück nun auch die Aktionsgemeinschaft Opladen (AGO) aus. „Eine Erhöhung der Parkgebühren in Opladen in der beabsichtigten Weise, dass für eine Viertelstunde 0,50 Euro und für eine Stunde zwei Euro und an einigen Standorten drei Euro in der Stunde zu zahlen sind, bedeutet für Händler und Unternehmen in Opladen eine weitere Schwächung, da durch die Erhöhung der Parkgebühren die Gefahr besteht, weitere Kunden zu verlieren, was dramatisch wäre“, fasst die AGO zusammen.