Treffen auf Schloss Morsbroich in Leverkusen Ärzte sprechen über Versorgungsengpässe

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause gab es beim Neujahrsempfang der Leverkusener Ärzte und Psychotherapeuten viel aufzuarbeiten. Dafür hatten die Ärztekammer und die Kassenärztliche Vereinigung in Leverkusen sowie das Regionale Gesundheitsnetz und das Regionale Praxisnetz Leverkusen (RPL) am Mittwochnachmittag in das Schloss Morsbroich geladen. Dort stand neben dem persönlichen Netzwerken unter anderem die Vorstellung des „Aurora-Projekts“, ein Resümee über die Corona-Zeit und die Ehrung des ehemaligen Direktors der Klinik für Allgemein-, Visceral- und Thoraxchirurgie des Leverkusener Klinikums, Karl-Heinz Vestweber, auf dem Programm.