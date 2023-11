Am Stadtpark in Leverkusen Advents-Fahrtag der Dampfbahn Leverkusen

Die Adventszeit nähert sich und damit steht wie jedes Jahr der Advents-Fahrtag des Vereins „Dampfbahn Leverkusen“ vor der Tür. Wie in den vergangenen Jahren wird die Anlage wieder in Kerzenschein erstrahlen. „Auch der Nikolaus plant, uns einen Besuch abstatten“, kündigt der Verein an. Egal ob groß oder klein, jeder sei herzlich eingeladen, vorbeizukommen und mitzufahren. Der Fahrtag findet am Sonntag, 3. Dezember, von 14 bis 18.3o Uhr statt. Ort: Am Stadtpark 37, Leverkusen.