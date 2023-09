Verkehrspolitische Radtour in Leverkusen-Küppersteg ADFC kritisiert „Engstelle“ für Radler am Mühlenweg

Leverkusen · Am Mühlenweg, speziell an der Autobahnbrücke, fehlt es an ausreichender Fahrradstreifenbreite, an Tempodrosselung und Beschilderung, moniert der ADFC.

25.09.2023, 07:00 Uhr

ADFC-Chef Kurt Krefft fordert Stadt und Politik zum Handeln auf. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Verkehrspolitik macht manch einer im stillen Kämmerlein. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Leverkusen holt Verkehrspolitik quasi auf die Straße. Bei der jüngsten verkehrspolitischen Radtour hat sich „im Bereich Mühlenweg/Autobahnbrücke ein neues, eigentlich altes Themenfeld aufgemacht“, berichtet ADFC-Chef Kurt Krefft.