An einem Kiosk in Quettingen Acht Jahre Haft für Messerstich ins Herz

Der 58-Jährige Mann, der am 30. April diesen Jahres in einem Quettinger Kiosk mitten in der Nacht einen randalierenden Kunden tödlich verletzte, ist zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Nach der Verkündung des Urteils vor der 20. Großen Strafkammer und nach der mündlichen Urteilsbegründung der Richterin kam es zu Tumulten in Saal 27 des Kölner Landgerichts.