Kultur in Leverkusen Abwechslungsreiches Ende der Spielzeit

Zum Ende der Spielzeit bietet die Stadt-Kultur noch zwei Konzerte für Familien an. Beim ersten am Sonntag, 12. Mai, um 15 Uhr in der Christuskirche an der Dönhoffstraße 2 dreht sich alles um die Orgel. „Alle Register“ zieht Kirchenmusiker Bertold Seitzer an diesem letzten Termin der Reihe Orgelforum. Moderatorin Natalie Hüskens erklärt die Funktion des größten Instrumentes überhaupt, dessen Klang Kinder und Erwachsene gleichermaßen fasziniert. Es gibt an dem Nachmittag viel bekannte Musik, die auch Kinder erkennen können, sie aber noch nie von einer Orgel gehört haben. Nach dem Konzert dürfen junge Besucher die Orgel selbst ausprobieren und spielen, mit Händen und – mit Füßen! Für alle, die gerade nicht an der Orgel sind, gibt es Kaffee, Tee und Plätzchen. Karten: 7, ermäßigt 5 Euro.