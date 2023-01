Erst neun von 15 Leuchten an der Stadtautobahn Leverkusen sind weg Abbau der Hochmaste verzögert sich

In 2022 sollten zwei weitere Maste entfernt werden. „Allerdings brachte die Ausschreibung kein wirtschaftliches Ergebnis, sodass der Auftrag nicht vergeben werden konnte, heißt es in dem Bericht. Die Beleuchtung, die als Ersatz für entfernte Hochmaste geplant war, sei fast vollständig installiert. Es fehle jedoch die Ersatzbeleuchtung für den Hochmast an der Ostseite Dhünnbrücke/Europaring. Diese werde voraussichtlich Anfang 2023 im Rahmen der Baumaßnahme „Ersatzneubau der Brücke auf dem Europaring über die Dhünn“ aufgestellt, heißt es weiter.