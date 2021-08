Corona aktuell : Ab sofort Impfung für Zwölf- bis 15-Jährige möglich

Leverkusen Jugendliche ab zwölf Jahren können sich im Erholungshaus impfen lassen, müssen aber die Eltern mitbringen. Derweil steigt die Inzidenz in der Stadt deutlich an – auf knapp 45.

Ab dem heutigen Samstag, 7. August, gib es Impfangebote für Zwölf- bis 15-Jährige in Leverkusen. Sie können sich ihre Impfdosis (mRNA-Impfstoff von Biontech) mittwochs und samstags ohne vorherige Terminabsprache von 14 bis 18 Uhr im Erholungshaus abholen. „Voraussetzung allerdings ist, dass beide Erziehungsberechtigten anwesend sind. Eine umfassende Aufklärung durch anwesende Kinder- und Jugendärzte ist vor der Impfung an diesen Tagen gesichert“, meldet die Stadt.

Jugendliche ab 16 Jahren können sich zu den regulären Öffnungszeiten des Impfzentrums mit dem Vakzin von Bionech impfen lassen. Ein Erziehungsberechtigter muss dabei sein. Das Impfzentrum ist täglich ohne Termin bis 18 Uhr, mit Termin bis 20 Uhr geöffnet. Für die kommenden Woche kündigt die Stadt mobile Impfangebote in den Schulen an, will genaue Termine noch bekanntgeben.