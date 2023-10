Nach Diebstählen und Diskussion in Leverkusen Ab Montag hängt die Israel-Flagge wieder am Rathaus

In einem offenen Brief schreibt Fraktionschef Stefan Hebbel am Freitag: „Diese Entscheidung ruft in meiner Fraktion und auch bei mir großes Unverständnis hervor. Die Christlich-Demokratische Union und damit auch unsere Fraktion hat traditionell eine enge Bindung zu Israel und steht fest an der Seite unseres langjährigen Partners und Freundes im Nahen Osten. Israel ist nicht nur ein wichtiger Verbündeter, sondern auch eine Demokratie, die in einer schwierigen Region für Frieden und Stabilität eintritt.“