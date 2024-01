Karneval 2023/24 in Leverkusen Ab in die zweite Hälfte der Session

In Schlebusch kommen am Sonntag, 7. Januar, junge Jecken auf ihre Kosten. Grün-Weiß Schlebusch lädt zur Kindersitzung in den Feierraum der Gesamtschule, Ophovener Straße, ein. Beginn ist um 14.11 Uhr. Eintritt: vier Euro, Karten gibt es im Vorverkauf in Schlebusch bei „Genuss im Dorf“ und an der Tageskasse, Einlass ist ab 13 Uhr.