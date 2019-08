Nacht auf Freitag : A1 wird im Kreuz Leverkusen-West in beiden Richtungen gesperrt

A1 wird im Kreuz Leverkusen-West in beiden Richtungen gesperrt

Leverkusen In der Nacht auf Freitag wird die A1 im Kreuz Leverkusen-West in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Ein Brückenteil wird dort über die Autobahn geschoben.

Wie Straßen.NRW am Montag berichtet, wird die A1 im Kreuz Leverkusen-West in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in beiden Fahrtrichtungen vollgesperrt. Die Sperrung dauert von 22 Uhr abends bis 5 Uhr früh.