Autobahnausbau in Leverkusen Der Spaghetti-Knoten wird nochmal geknüpft

Es geht um fünf Ks und ein A. Und um Teil eins einer Großbaustelle, die Leverkusen noch Jahre begleiten wird – der Autobahnausbau. Derzeit laufen die Arbeiten im Abschnitt eins – dazu gehört die Demontage der alten Rheinbrücke, Neubauten im so genannten Spaghetti-Knoten im Kreuz Leverkusen-West und der Neubau der Hochstraße A in doppelter Größe mit vier Fahrspuren pro Richtung. „Das ist der Bereich der Autobahn 1 von der Brücke bis übers Kreuz“, sagt Karl-Heinz Lorbach, Projektleiter bei der Autobahn GmbH und mit den Arbeiten in und am Kreuz-West vertraut. Daran schließe sich die Hochstraße B an, besser bekannt als die Stelze.