A1-Raststätte in Leverkusen Lkw-Parken zwischen Wohnen und Kita

Leverkusen · Für die Raststätte an der A1 in Höhe Steinbüchel/Lützenkirchen laufen Vorplanungen. Der Widerstand dagegen ist nach der erneuten Versicherung aus Berlin, dass in Leverkusen und nicht in Köln-Niehl gebaut wird, ungebrochen da.

09.03.2023, 19:14 Uhr

Auf der Grünfläche (im Bild rechts neben der Autobahn) soll die Raststätte entstehen, auf der 50 Lkw plus etliche Pkw Platz finden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

„Status: Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat den Standorten Burscheid (Dürscheid-Hahnensiefen) und Leverkusen-Lützenkirchen als Vorzugsstandorte für die PWC-Anlagen Bergisches Land West und Ost zugestimmt“: So steht es auf der Internetseite der Firma Deges, die das in Leverkusen und Burscheid umstrittene Rastplatz-Projekt umsetzen soll. Nur: Dieser Status ist seit Jahren bekannt. „Still ruht der See“, sagt Peter Westmeier von der Initiative „Lev kontra Raststätte“. Jedenfalls nach außen.