FDP hakt nach : Dhünnweg-Sperre kostet 9000 Euro

Leverkusen Die Stadt hat auf Anfrage der FDP die Kosten für gefällte Bäume und die Sperrung des Weges an der Dhünn in Schlebusch offengelegt.

Die Sperrung des Fußwegs an der Dhünn in Schlebusch sorgt seit Anfang des Jahres für Diskussionsstoff, Unmut und Kosten (begonnene Fällung der Bäume an der Dhünn, Absperrungen). Wie hoch diese sind, wollte die FDP von der Stadt wissen. Und zudem, warum der Pflegeschnitt bis November warten muss, wenn anderswo in der Stadt solche Schnitte zur Verkehrssicherung ganzjährig laufen.