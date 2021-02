Leverkusener Narren : 90 Minuten Karneval online aus Manfort

Leverkusen Getreu ihrem Sessions-Motto „Uns kann nix dä Fastelovend nemme“ feierten die Karnevalsfreunde Manfort am Wochenende online ihre 90. Session mit einem närrischen Programm.

Der Ex-Prinz aus der Session 2017/18, Matze I. (Mathias Probst), war nicht nur für die Technik im Hintergrund verantwortlich. Ein eigener Filmbeitrag zeigte ihn auch, als er sich, wie in jedem Jahr, an Weiberfastnacht zur Schlüsselübergabe in die Wiesdorfer Luminaden begab, um dort ganz verdutzt festzustellen: Keiner da?! Aus eigener Erfahrung berichtete er dem Publikum dann, was sich wo für gewöhnlich bei der Schlüsselübergabe der Stadt an den amtierenden Prinzen abspielt.

In seinem Vortrag in Reimform lobte der Senatspräsident Christoph Huber den Präsidenten Virgilio Perez ob seiner großen Durchsetzungskraft, die er als „Lukas der Lokomotivführer“ verkleidet bei der Großen Sitzung in der Session 19/20 bewiesen hatte. Damals gab er dem Oberbürgermeister coram publicum erfolgreich den Auftrag, den Bahnhof in der Manforter Moosstraße in „Leverkusen-Manfort“ (bisher Leverkusen-Schlebusch) umzubenennen. Für die kommende Session 2021/22 forderte Huber Perez nun auf, den Tunnel der A1, den die Leverkusener schon lange anstatt der Stelzenautobahn fordern, durchzusetzen. Man würde dafür zur Großen Sitzung am 27. Januar 2022 „Kanzler“ Laschet einladen.