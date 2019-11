Feuerwehreinsatz in Hitdorf : 81-jährige Frau nach Brand in Leverkusen gestorben

36 Rettungskräfte waren am Freitagabend im Einsatz. Foto: Miserius, Uwe

Hitdorf Am Freitagabend hat es an der Rheinstraße gebrannt. Die 81-jährige Frau, die von der Feuerwehr gerettet wurde, ist nun an ihren Verletzungen verstorben. Auch ihr Hund hat das Feuer nicht überlebt.

Schlimme Nachrichten aus Hitdorf. Eine 81-jährige Frau ist nach einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Rheinstraße am Freitagabend gestorben. Das teilte die Feuerwehr am Sonntag mit.

Gegen 18.20 Uhr hatte ein Nachbar am Freitag die Feuerwehr alarmiert, nachdem er Brandgeruch und Feuerschein wahrgenommen hatte. Als er nachschauen wollte, habe ihm niemand die Tür geöffnet. Die Rettungskräfte mussten sich für die Löscharbeiten gewaltsam Zutritt über die Hauseingangstür verschaffen. Im Haus fanden sie die bewusstlose Frau im Erdgeschoss. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Klinikum Leverkusen, wo sie kurze Zeit später starb. Auch der Hund der Frau überlebte den Brand nicht.

Die Brandursache ist laut Feuerwehr noch unklar. Derzeit gebe es keine Anhaltspunkte auf eine vorsätzliche Brandlegung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr sowie der Rettungsdienst Leverkusen waren mit 13 Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften vor Ort.

(cebu)