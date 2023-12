Privatleute und Unternehmen unterstützen Aktion der Bürgerstiftung Leverkusen 727 gute Gaben für Kinder und Senioren

In allen Formen und Farben warten insgesamt 727 liebevoll verpackte Geschenke darauf, in den nächsten Tagen von Kindern und Senioren unter den Tannenbäumen in Leverkusener Kindergärten und Altenzentren ausgepackt zu werden. Die Bürgerstiftung Leverkusen beschenkt dank der Hilfe einiger Unternehmer und Privatleute auch in diesem Jahr wieder i-Dötzchen, deren Eltern sich keine Geschenke leisten können, und Senioren, die ob ihres Alters keine Familie mehr um sich haben können. Dabei erschrecken die Verantwortlichen häufig vor der eigentlichen Banalität der Wünsche.