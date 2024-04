Kinder helfen Kindern 72 Stunden Arbeit für den guten Zweck

Es regnete ohne Unterlass, der Boden war matschig, und die Uhr tickte gnadenlos: Der Pfadfinderstamm Woodstock aus Steinbüchel hatte es sich vorgenommen, auf einem gepflasterten Teil vor dem Container auf dem Bauspielplatz in Rheindorf in nur drei Tagen ein neues Vordach zu bauen. Die Gruppe nahm dabei an der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) teil, bei der an sieben Stellen in der Stadt und an insgesamt 140 im Erzbistum Köln ehrenamtlich gewerkelt, geschraubt und gebaut wurde.