Neue Raumgestaltung in Opladen 700 Frauen suchen pro Jahr Hilfe bei Beratungsstelle

Zehn Jahre, nachdem sich die Frauenberatungsstelle Leverkusen an der Birkenbergstraße 35 in Opladen niedergelassen hatte, musste sich dort dringend etwas ändern. Bis dahin waren zwei parallel geführte Beratungsgespräche allenfalls im Durchgangsraum, genauer am Küchentisch, möglich. Seit Einbau der schalldichten Leichtbauwand, die das vormals große Büro unterteilt, sind die Bedingungen nahezu optimal. Denn der zusätzliche Raum bietet Hilfesuchenden eine gute Möglichkeit, sich im geschützten Umfeld auszutauschen und ihre Anliegen in vertraulicher Atmosphäre zu besprechen. „Ab sofort haben wir mehr Möglichkeiten und können unseren Service ausweiten“, bemerkte Judith Stohr jetzt bei der Besichtigung. Zeitgleich wurde die Gelegenheit genutzt, um den Räumen einen neuen Anstrich zu geben. Die 12.000 Euro – der Betrag war durch Spenden zusammen gekommen – seien insgesamt gut angelegtes Geld, urteilten auch einige andere Besucher.