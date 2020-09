Bayer 04 Leverkusen : 6000 Zuschauer dürfen zum Heimspiel ins Stadion

Leverkusen Nun ist es offiziell: 6000 Zuschauer dürfen am Samstag zum Heimspiel gegen Leipzig ins Stadion. Wie Bayer 04 mitteilt, steht dem Bundesliga-Comeback der Werkself-Fans nach mehr als einem halben Jahr nichts mehr im Wege. Es gibt besondere Verkehrsregelungen.

Die Staatskanzleien auf Länderebene hatten am Dienstag, 15. September, eine sechswöchige Testphase beschlossen. Demnach dürfen bundesweit einheitlich bei Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern in eben dieser Zeit 20 Prozent der Plätze besetzt werden. Es gibt allerdings eine Einschränkung. Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner am Austragungsort Leverkusen größer oder gleich 35 ist, wird die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Der Wert lag in Leverkusen in den vergangenen sieben Tagen jeweils unter der genannten Grenze.

Die Stadtverwaltung Leverkusen bittet alle Besucher, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß anzureisen. Die bekannten Stadtteilbusse (BayArena) werden zu diesem Spiel nicht eingesetzt. Besucher aus den einzelnen Stadtteilen werden gebeten, die regulären Linienbusse zu nutzen oder bei einer Anreise mit dem Pkw den Pendelbusparkplatz anzufahren. Dabei seien selbstverständlich die derzeit gültigen Auflagen der Corona-Schutzverordnung bei einer Nutzung der Linien-und Pendelbusse zu beachten, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Pendelbusse stehen wie gewohnt am Parkplatz Otto-Bayer-Straße (Kölner Stadtgebiet) an der S-Bahn-Station „Chempark“ zur Verfügung. Die Pendelbusse von der Otto-Bayer-Straße halten in der Straße „Am Stadtpark“ in Höhe der Arizona-Bar. Zu Spielende stehen die Pendelbusse in der Straße „Am Stadtpark“ gegenüber der Arizona Bar in Fahrtrichtung Realschule „Am Stadtpark“ zur Abfahrt bereit.