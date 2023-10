Angriff auf Taxifahrerin in Leverkusen 60 Hinweise zu Messerattacke vor 32 Jahren

Was geschah an jedem Karnevalsfreitag vor 32 Jahren? Die jecken Tage 1991 waren auch in Leverkusen vom Ausbruch des Golfkrieges überschattet. Dennoch wurde gefeiert und getrunken. In Wiesdorf steigt ein Mann zu einer Taxifahrerin ins Auto. Er will zum Nittumer Weg an die Endhaltestelle der KVB-Linie 4 in Schlebusch gefahren werden. Am Zielort angekommen, fordert der Unbekannte Geld und greift die 41-Jährige mit dem Messer an. Mehrfach sticht er zu, ergreift dann die Flucht. Sein Opfer lässt der Mann mit schweren Stich-und Schnittverletzungen am Tatort zurück – im Glauben die Frau sei tot. Die Taxifahrerin kann mit letzter Kraft einen Notruf über Funk an ihre Kollegen absetzen. Unfallärzte im Klinikum retten ihr das Leben.