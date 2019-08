Kunstnacht Leverkusen : 53 Orte voll Musik, Skulpturen und Tanz

So beginnt der Roman „Jane Eyre“. Wie das zu den Beatles passt, zeigen Carsten Ludwigs Arbeiten bei der Kunstnacht im Wildpark. Foto: KulturStadtLev

Leverkusen Zur 15. Kunstnacht gibt es an so vielen Orten wie nie zuvor die Ergebnisse kreativen Schaffens zu entdecken. Termin: 11. Oktober.

Kunst und Kultur in besonderer Atmosphäre: Die 15. Kunstnacht am Freitag, 11. Oktober, bietet Kleinkunst, Fotografie, Poesie, Musik und mehr. Zwischen 18 Uhr und Mitternacht in 53 – und damit so vielen wie nie zuvor – Museen, Galerien, Ateliers, Kirchen und Geschäften im Stadtgebiet. Sie habe den Luxus, sagte die Leiterin des Kulturbüros und zuständige Organisatorin Anke Holgersson bei der Projektvorstellung, dass sie mehr Angebote als Kapazitäten habe. Deshalb. und weil immer etwas Neues geboten wird, rechnet Biggi Hürtgen, Betriebsleiterin KulturStadtLev, mit einer Steigerung der Besucherzahlen. Zur Erinnerung: 2015 waren es 15.700, zuletzt 21.000.

Der Eintritt zu allen Orten ist kostenfrei. Offizieller Beginn ist um 18 Uhr im Museum Morsbroich (Gustav-Heinemann-Str. 80) mit Ansprache von Oberbürgermeister Uwe Richrath und Eröffnung der Schau „Schattenreich“ von Simon Schubert. Vor dem Start, so die Empfehlung, sollten sich Besucher eine Route zu Fuß, per Bus oder Auto überlegen. Vier kostenfreie Wupsi-Shuttlebusse verkehren von 18 bis 1 Uhr zwischen den Stadtteilen, Fahrgäste sehen und hören unterwegs Comedy und Musik.

Info Eröffnung der Schau „Schattenreich“ Im Museum Morsbroich wird am Freitag, 11. Oktober, um 18 Uhr, die Schau „Schattenreich“ des Kölner Künstlers Simon Schubert durch zeitgenössische Raumklänge von Antonia Ravens (Harfe) und Philip Zoubek (Piano) umrahmt. Zu sehen ist die Präsentation bis 19. April 2020.

Hinzugekommen ist etwa die Ausstellung „Kunst und Architektur“ im ehemaligen Restaurant Gerfer am Edelrather Weg 168 B. Ganz in der Nähe sind im „Künstlerdorf“ am Edelrather Weg 188 Radierungen der Grafikgruppe, Batiken von Edda Kirchgaesser und Arbeiten auf Papier und Leinwand von Alfred Prenzlow zu sehen.

In Schlebusch und Alkenrath wird besonders viel geboten: Das Sensenhammer-Museum zeigt Kunst von Kurt Arentz, Musik kommt von der Big Band der Musikschule. Als Extra zeigen Künstler des Spektrums ihre Arbeiten in Schaufenstern der Schlebuscher Fußgängerzone, eine Spezialität sind die Eisskulpturen. Ein Besuch in der Villa Wuppermann (Mülheimer Str. 14) gilt als Muss. Dort sind abstrakte Skulpturen und Gefäße im Kaminzimmer ausgestellt, im Gewölbekeller gibt es Arbeiten zum Thema „Fantasie“. Im Architekturbüro Moorkamp (Morsbroicher Str. 5) zeigt Erik Butterbrodt „Streets of New York“.

In Wiesdorf ist das Forum (Am Büchelter Hof) wieder dabei, in dem Leverkusener Künstler eine Festbeflaggung zum 50. Jubiläum der Kulturstätte installieren. Die Sparkasse (Friedrich-Ebert-Str. 39) nutzt die Leverkusener Künstlerin Katharina Meierjohann als Ausstellungsort für ihre großformatigen grafischen Arbeiten und Fotografien. Bei der EVL (City Point) zeigen Mitarbeiter eigene Arbeiten. Das Jazzlokal Topos (Hauptstr. 134) präsentiert die letzten Arbeiten des verstorbenen „Kulturarbeiters“ Wolfgang Orth, während Bastian Korn und Tobias Sauter für Musik sorgen. In der Petruskirche (Stresemannplatz 2) gibt es eine kleine Sensation zu bestaunen. Dort präsentiert der aus Leverkusen stammende Künstler und Musiker Peter Lorenz neue großformatige Zeitzeugnisse aus seinem Berliner Umfeld.

In Opladen ist die Tanzstelle (Düsseldorfer Str. 119) wieder zurück, ein Künstler demonstriert die Schnittstelle zwischen Tanz und Bildender Kunst. Im Alten Rathaus (Burscheider Str. 178) in Bergisch Neukirchen sind neben Malerei und Illustrationen auch Holzkunst und Skulpturen zu sehen. Darsteller der Volksbühne Bergisch Neukirchen agieren bei einem kleinen Schauspiel. In Lützenkirchen sind bei FB Visuelle Kommunikation (Altenberger Str. 147) unter anderem Illustrationen und Papierkunst sowie Treibholz-Skulpturen zu bestaunen. Und nicht zuletzt bieten Künstlerinnen der Ateliergemeinschaft Etage 3 (Benzstr. 1A) in der Fixheide eine Ausstellung zum Thema „Kein Thema“.