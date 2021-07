Im Schwimmtraining bleiben : 500 Freikarten für Leverkusener Freibäder

Leverkusen Die TuS-Handballer und die Sparda-Bank spenden Schwimmbadkarten für Kinder und Jugendliche. Wie sie an die Tickets kommen, erfahren Familien hier.

Als die Handballer des TuS Rheindorf durch den Sportpark Leverkusen erfuhren, dass viele Schwimmkurse für Kinder wegen Corona ausfielen, wollten sie etwas tun. Und so kaufte die Abteilung mit Hilfe einer finanziellen Spritze der Sparda-Bank 500 Tickets für die Freibäder im Opladener Wiembachtal und des Calevornia – extra für Kinder und Jugendliche.

Für die Sportler war das Ehrensache, weil die Gefahr bestand, dass viele Kinder nicht schwimmen lernen. „Eigentlich müssen wir helfen“, beschreibt Abteilungsleiter Joachim Klupsch die Anfänge der Aktion. Die nahm in der Folge schnell Fahrt auf.

Zunächst wollten die Handballer die Tickets insbesondere für die eigenen, jungen Mitglieder besorgen. Der Anruf bei der Sparda-Bank in Opladen lenkte die Idee jedoch in größere Bahnen. Filialleiter Steven Schmitz wollte die Tickets allen Kindern und Jugendlichen in der Stadt zugänglich machen. „Ich habe selbst zwei Kinder, und ich kenne es, dass Kinder Schwierigkeiten haben, schwimmen zu lernen“, sagt der 33-Jährige. Die Kurse und das Training seien enorm wichtig.