Spende an Stadtbibliothek Leverkusen 50 Mal neuer Lesestoff auf Ukrainisch

Ein Stück Heimat auf weißem Papier mit schwarzer Schrift: Bücher in ihren Muttersprachen helfen vielen Migranten und Flüchtlingen gerade in den ersten Monaten, ein wenig Vertrautheit in fremden Gefilden zu finden. So freuten sich die Verantwortlichen der Stadtbibliothek jetzt über 40 neue Jugendbücher in ukrainischer Sprache und kyrillischer Schrift, die durch den deutsch-ukrainischen Verein „Ridne Slowo“ übergeben wurden. Insgesamt konnten die Verantwortlichen um Vorsitzenden Yaromyr Bozhenko bereits rund 1500 literarische Werke in neun Städten verschenken.