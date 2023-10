Leverkusener Stadtradeln-Sieger geehrt – am Rande gab es Kritik 473.241 Kilometer – Radfahrer auf Rekordkurs

Antonia und Annika haben beim zurückliegenden Stadtradeln mächtig in die Pedale ihrer Drahtesel getreten, zudem ihre Mitschüler am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium kräftig animiert und so mit der der Schule den zweiten Platz unter den teilnehmenden Lehranstalten erreicht. Am Dienstag wurden die besten Radler im Kaminzimmer der Villa Wuppermann für ihren Einsatz geehrt, der dazu führte, dass der bisherige Kilometerrekord aus dem Jahr 2019 um Welten übertroffen wurde.