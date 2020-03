Corona aktuell : Die aktuellen Corona-Regeln für Leverkusen

Leverkusen Das ist in Leverkusen derzeit zu beachten.

Kinderbetreuung Die Landesregierung NRW hat entschieden, dass ab Montag, 23. März, jede Person, die in kritischer Infrastruktur tätig ist, und eine Bescheinigung des Arbeitgebers zur Unabkömmlichkeit vorlegen kann (sogenannte Schlüsselperson), unabhängig von der familiären Situation einen Anspruch auf Kinderbetreuung hat. Das gilt analog für die Betreuung der Erst- bis Sechstklässer. Es reicht nach Auskunft der Stadt Leverkusen damit, dass ein Elternteil eine entsprechende Bescheinigung bei der Schule oder Kindertagesstätte vorlegt. Laut Stadt sollten sich die Eltern wegen des konkreten Betreuungsbedarfs mit ihrer angestammten Kindertagesstätte oder Schule in Verbindung setzen. Schlüsselpersonen, die für ihre Kinder bislang keine Betreuung wahrgenommen haben und einen Betreuungsplatz benötigen, sollten sich an das Jugendamt wenden, unter Telefon 0214 406-5101 oder per E-Mail an: 51@Stadt.Leverkusen.de.