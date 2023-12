Großeinsatz in Leverkusen Vier Personen von manövrierunfähiger Rheinfähre gerettet

. Nach Angaben der Leverkusener Feuerwehr ankerte das Schiff am Nachmittag zuerst manövrierunfähig zwischen Köln-Langel und Leverkusen-Hitdorf in der Mitte des Flusses. Um ein Abtreiben zu verhindern, wurde die Fähre an einem Binnenschiff festgemacht und durch Einsatzboote gesichert. Ein Löschboot brachte die Passagiere an Land. Die Besatzungsmitglieder wurden später mit der Fähre in einen Hafen geschleppt.