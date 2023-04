Häuslekäufer und Mieter So viel kostet das Eigentum in Leverkusen

Atempause auf dem Immobilienmarkt. Die Preisrallye der vergangenen Jahre verliert an Fahrt. Die Preise steigen nur noch langsam oder stabilisieren sich – auch in Leverkusen. Das zeigt der jüngste Preisspiegel des Immobilienverbandes IVD West, der auf der Basis der aktuellen Marktlage die Preisentwicklung von 150 Städten in Nordrhein-Westfalen wiedergibt. Hier ein Überblick.