Corona aktuell: 40 Fälle für Leverkusen gemeldet : GBO lässt Parkhaustüren geöffnet

Die Verbraucherzentrale Leverkusen warnt: Nichts außer trockenem Toilettenpapier gehört in die Toilette. Foto: dpa/Rene Traut

Leverkusen Damit sich Menschen nicht über die Klinken infizieren, bleiben die Türen in der Opladener Parkgarage tagsüber geöffnet. Die Verbraucherzentrale warnt vor Alternativen zum Klopapier

Fallzahlen In Leverkusen ist die Zahlen der Bürger, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, am Freitag auf 40 angestiegen, heißt es von der Stadt. Am Donnerstag hatte sie bei 33 gelegen. Mittlerweile sind vier Patienten stationär im Klinikum untergebracht, heißt es aus der Einrichtung, die übrigen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Einer der Patienten des Klinikums befindet sich weiterhin in kritischem Zustand. Die Zahl der Leverkusener, die insgesamt unter Quarantäne gestellt ist, beläuft sich auf 661.

Züge RB 48 zwischen Bonn-Mehlem und Wuppertal-Oberbarmen und Gegenrichtung: Der Abschnitt zwischen Bonn-Mehlem und Wuppertal-Oberbarmen entfällt. Zwischen Köln und Wuppertal-Oberbarmen können Fahrgäste die Linie RE 7, die zusätzlich an allen Stationen der RB 48 hält, nutzen. Nach Möglichkeit soll jede Strecke weiterhin im Stundentakt bedient werden. Die Züge sollen weiterhin in bisheriger Kapazität fahren, damit Fahrgäste ausreichend Abstand zueinander halten können. Die Reinigung und Desinfektion der Fahrzeuge werden an notwendigen Stellen angepasst. Wo technisch möglich, öffnen die Fahrzeuge automatisch die Türen, um eine bessere Durchlüftung zu gewährleisten und das Drücken des Türöffners seitens der Fahrgäste und somit das Ansteckungsrisiko zu vermindern.

Die Türen der Parkgarage sind derzeit tagsüber geöffnet. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Atemschutzmasken Werkstoffhersteller Covestro hat der Stadt jetz 500 partikelfiltrierende Atemschutzmasken (FFP2) gespendet. Die Masken werden vor allem von Feuerwehr und Rettungsdiensten benötigt. Daniel Koch, Standortleiter NRW: „Wir haben die Möglichkeit zu unterstützen – und das machen wir gerne. Gute Nachbarschaft zeigt sich gerade in schwierigen Zeiten. Wir müssen alle aufeinander achtgeben.“

GBO-Parkhaus Opladen Im Parkhaus Kantstraße bleiben tagsüber alle Eingangstüren geöffnet, damit niemand die Türklinken berühren muss. „Klinken sind eines der geeignetsten Instrumente, Viren und Bakterien zu übertragen“, sagt Alexander Dederichs vom Gemeinnützigen Bauverein Opladen (GBO). „Wir wollen dazu beitragen, dass diese Berührungspunkte auf ein Minimum reduziert werden.“ Nachts werden die Türen wieder verschlossen.

Klopapier Küchenrolle und Co. sind keine Alternative, „nur Toilettenpapier darf ins Klo“: Darauf weist die Verbraucherzentrale Leverkusen hin. Küchenrolle, Papiertaschentücher, Feucht- und Kosmetiktüchern und Zeitungspapier können die Toilette verstopfen, warnt die Verbraucherzentrale in Leverkusen „Nur das normale, trockene Toilettenpapier darf ins Klo. Alle anderen Haushaltspapiere müssen nach Gebrauch in die Tüte und dann ab in die Tonne.“

EVL Wegen sinkender Nachfrage passt die EVL ab Montag, 23. März, die Servicezeiten ihrer telefonischen Kundenberatung an. Sie ist unter 0214 8661-661 montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr geschaltet. Der Samstag entfällt. Anfragen per Mail sind über evl@evl-gmbh.de gerichtet werden. „Sobald wir merken, dass es mehr Kundenanfragen gibt, weiten wir die Servicezeiten wieder aus“, sagt Thomas Eimermacher, kaufmännischer Geschäftsführer der EVL.

