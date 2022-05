Großeinsatz in Gesamtschule Schlebusch : 30 Schüler in Leverkusen durch Reizgas verletzt

Der Rettungsdienst ist in Schlebusch im Einsatz Foto: Ina Bodenröder

Update Leverkusen In der Gesamtschule Schlebusch in Leverkusen sind am Dienstagmorgen 30 Schüler durch Reizgas verletzt worden. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.

Gegen 9.30 Uhr war ein Alarmruf bei der Leitstelle der Feuerwehr eingegangen. „Wir sind mit allem raus, was wir haben und werden auch von Feuerwehren aus der Nachbarschaft unterstützt“, heißt es aus der Leitstelle.

Es seien 30 Schüler durch Reizgas verletzt worden, einer davon schwer. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungskräfte sind vor Ort und behandeln die Verletzten.

Wie Schulleiter Bruno Bermes berichtet, hatte ein Schüler der 8. Klasse ein Reiszgasspray „ausprobieren“ wollen. „Das war nicht bösartig, sondern offenbar ein blöder Scherz“, sagt der Schulleiter. Das Gas verbreitete sich in einer Wolke im Schulflur und zog somit zahlreiche Schüler in Mitleidenschaft. Schulsanitäter hätten umgehend eingegriffen und Augenduschen vorgenommen, bevor die ersten Rettungskräfte die Weiterbehandlung übernommen hätten.

Einige Schüler seinen ins Klinikum gebracht worden, andere nach Hause geschickt worden, wieder andere in der Schule verbleiben, berichtet der Schulleiter. „Wir haben alles im Griff.“

