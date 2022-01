Vorschlag in Leverkusen : 2G-Feier-Zone im Karneval – SPD zieht zurück

Leverkusen Ein umgrenzter Platz zum Feiern an den närrischen Tagen für geimpfte oder genesene Jugendliche in Schlebusch, das will die SPD. Nun aber zog die Ratsfraktion angesichts der schwierigen Lage und verschärfter Bestimmungen ihren Antrag zurück.

Die Corona-Welle rollt weiter, bundesweit steigen die Inzidenzen teilweise auf Rekordniveau. Auch in Leverkusen ist angesichts hoher Infektionszahlen kein Ende in Sicht. Die örtliche SPD sorgt sich angesichts dieser Entwicklung vor allem um Kinder und Jugendliche, denn gerade sie sind häufig von öffentlichen Leben abgeschnitten. Um auch ihnen ein wenig Freude zu gönnen, hatten die Sozialdemokraten einen Ratsantrag für eine „2G-Feier-Zone“ an den Karnevalstagen in Schlebusch eingebracht. Doch das war vor der Absage der Karnevalszüge und den erneut verschärften Bestimmungen. Jetzt zieht die SPD ihren Antrag für die am Montag stattfindende Ratssitzung zurück, an der Idee will sie aber grundsätzlich weiter festhalten.