Leverkusen: 26-Jähriger überfährt bei Unfall betrunken eine obdachlose Frau und flüchtet

Leverkusen Ein 26-Jähriger hat in der Nacht unter Alkoholeinfluss eine obdachlose Frau in Leverkusen überfahren und ist vom Tatort geflüchtet. Später stellte er sich der Polizei. Die Beamten fanden die schwer verletzte Frau, die wenig später starb.

Ein 26 Jahre alter Autofahrer hat in Leverkusen-Wiesdorf im Alkoholrausch eine 69 Jahre alte Frau überfahren und tödlich verletzt. Der Fahrer sei in der Nacht zu Donnerstag von der Straße abgekommen und in die Glasfront eines Ärztezentrums am Ludwig-Erhard-Platz gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei erfasste er die obdachlose Frau, die vor dem Gebäude schlief. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo sie noch in der Nacht verstarb.