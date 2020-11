Eine Erfolgsgeschichte : Jubiläum: 25 Jahre Kampfsport beim TuS Rheindorf

Leverkusen Die große Feier konnte aufgrund der Corona-Pandemie bisher nicht stattfinden, soll aber nachgeholt werden. Derzeit pausiert der Trainingsbetrieb.

Eine zentrale Rolle im Verein spielt die Jugendförderung. Ziel sei es, den Kindern und Jugendlichen Disziplin, Respekt, Fairness und Zusammenhalt zu vermitteln. Am Wichtigsten sei aber die Freude am Sport in der Gemeinschaft. Hoxhaj überschlägt, dass rund 70 Prozent der Mitglieder Kinder und Jugendliche sind. Auch mit Leverkusener Schulen kooperiert der Fightclub. Der Trainer schätzt die familiäre Atmosphäre bei seiner Abteilung. 20 ausgebildete Trainer betreuen die Schützlinge und begleiten sie auf ihrem Weg, wohin er auch führen mag. Denn es sind bei Weitem nicht alle Mitglieder, die beim Fightclub Leverkusen trainieren, auch gewillt, Wettkämpfe zu bestreiten. „Einige machen das einfach als sportlichen Ausgleich, um sich fit zu halten und in Form zu bleiben“, sagt Hoxhaj. Wer aber auch unter Wettkampfbedingungen in den Ring steigen will, ist bei den Rheindorfern gut aufgehoben. Die Erfolge, die von Mitgliedern des Fightclubs Leverkusen errungen wurden, können sich sehen lassen: Weltmeister, Europameister und Deutscher Meister.