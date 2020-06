Kokain, Ecstasy und Marihuana : 23-jähriger Drogendealer legt umfangreiches Geständnis ab

Leverkusen Als Teil einer Bande importierte und verkaufte ein 23-Jähriger Leverkusen in großen Mengen verschiedene Rauschmittel. Mit Strafmilderung als Perspektive gab er sich geständig und reumütig. Während der Untersuchungshaft hatte wohl ein Umdenken eingesetzt, wie er den Richtern klarmachen wollte.

Mit Drogen in nicht unerheblicher Menge haben vier Männer in Leverkusen gehandelt. Die Polizei kam ihnen vor einem Jahr auf die Schliche. Umfangreiche Durchsuchungen von Wohnungen in Rheindorf und Bürrig führten zum erfolgreichen Abschluss der Ermittlungen. Nun müssen sich die Männer im Alter zwischen 23 und 66 Jahren vor der 15. Großen Strafkammer des Kölner Landgerichts verantworten.

Importiert wurden die Drogen aus den Niederlanden. In der Wohnung in der Baumberger Straße in Rheindorf wurde der Stoff in verkaufsgerechte Päckchen aufgeteilt. Seine Abnehmer waren in der Regel Stammkunden, deren Namen er nicht kenne und mit denen er normalerweise auch nichts zu tun haben möchte. Die Geständnisse der anderen drei Angeklagten werden in den kommenden Prozesstagen erwartet.