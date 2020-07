Radeln auf der Balkantrasse für den guten Zweck : 2243 Kilometer auf dem Drahtesel

Leverkusen Die Radaktion von Roland Teske am Wochenende auf der Balkantrasse hat es in sich: Wetterunbillen, eine schmerzhafte Kehrseite und eine gut gefüllte Spendenbox. Der Leverkusener bekam Hilfe von Mitradlern, schaffte aber alleine schon mit seinem Rennrad 270 Kilometer.

Am Bahnhof Opladen war das Basislager der Operation auf zwie Rädern aufgebaut. Ein eher übersichtlicher Pavillon schützte ein Feldbett, auf dem sich Teske bei zu großer Erschöpfung für einige Zeit hätte zwischendurch hinlegen können. In einem Grill waren am frühen Mittag bereits die Kohlen heiß. Die Sachen hatten allesamt in der Nacht auf Sonntag in Sicherheit gebracht werden müssen. Das Ende vom Lied: „Ich habe gar nicht geschlafen“, berichtete Teske nach seinem 24-Stunden-Rennen. Dass er sein endgültiges Ziel nicht vollends erreichte, störte den Leverkusener aber nicht. Dafür war die Aktion zu erfolgreich.

Und so sehr er seine Leidenschaft an Tochter Ann-Katrin weitergegeben hat, so wenig kann sich Frau Ute für das Hobby ihres Mannes begeistern. Unterstützung erfährt dieser von ihr natürlich dennoch. Etwa in Form von Kulinarik. So hatte sie am Basislager am Anfang der Tasse in Opladen auf Tischen Kuchen, Obst und Getränke für ihren Mann und fleißige Radler ausgebreitet. „Ich sage mal so: besser auf dem Rad als in der Kneipe“, sagte sie und lächelte dabei sehr verschmitzt. Dass sie früh morgens aus dem Haus müsse, um ihren Liebsten aufzusammeln, weil dieser auf einer Tour liegengeblieben war, gehöre auch dazu, ergänzte sie. Damit das möglichst nicht passiert, hegt und pflegt Teske seine Räder gewissenhaft. So ist tagsdrauf Putztag.