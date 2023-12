So schön wird das neue Jahr Leverkusen 2024 – darauf freuen wir uns

Kultur pur Und wie geht es Ute Lemper? Vermutlich nutzt der Musicalstar die ruhigeren Tage zum Plätzchenbacken in ihrem geräumigen Appartement an der Upper West Side in New York. Doch bald schon heißt es wieder Kofferpacken. Am Mittwoch, 8. Mai, um 19.30 Uhr hat sie einen Termin mit dem WDR Funkhausorchester und dem Leverkusener Publikum im Erholungshaus. Wer Karten hat, darf glücklich sein. Der Abend ist bereits ausverkauft. Doch gibt es Alternativen beim „StARTfestival“ von Bayer Kultur. Und dann wären da noch die Jazztage, das städtische Kulturangebot, und ganz viel Vorfreude also.