Polizei: Der Juli hatte es in sich: Gleich drei Mal mussten schwerbewaffnete Spezialkräfte der Polizei eingreifen. Am 3. Juli war eine 22-Jährige in einem Hausflur an der Virchowstraße durch Messerstiche getötet worden. Bei der Suche nach einem Tatverdächtigen stürmten Polizisten eine Wohnung in Manfort. Am selben Tag hatte es einen Einsatz an der Bodelschwinghstraße gegeben, wo ein Mann seine Frau mit einem Messer bedroht hatte. Am 28. Juli wurde in Opladen ein 51-Jähriger überwältigt, nachdem der sich nach dem Eintreffen einer Gerichtsvollzieherin in seiner Wohnung an der Adalbertstraße verschanzt hatte.