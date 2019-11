Schlägerei : Mann in Shisha-Bar verletzt – 2000 Euro Schmerzensgeld

Foto: Uwe Miserius/UM Vor dem Amtsgericht wurden die Vorfälle in einer Shishabar verhandelt.

Leverkusen Der Duft eines Döners löste am 1. Mai in einer Shisha-Bar in Opladen einen Streit aus. Am Ende gab es Schläge und ein stark blutendes, am Kopf verletztes Opfer, ein 36-jähriger Mann. Angeklagt wird ein 43-Jähriger. Das Amtsgericht hatte die Aufgabe, die Vorkommnisse in der Tatnacht aufzuklären.

Von Tobias Brücker

Der Angeklagte ließ über seinen Verteidiger verlauten, in der Nacht in der Bar gewesen zu sein, die offenbar seiner Freundin gehört. Doch habe er von dem Streit nur nebenbei etwas mitbekommen. Das spätere Opfer und seine beiden Freunde hätten sich, so die Ausführung der Verteidigung, nach Absprache mit einem Kellner geweigert, ihre Döner, die laut Inhaber einen unangenehmen Zwiebelduft verströmten, außerhalb der Bar zu verzehren. „Die Aggressionen – verbal und körperlich – gingen von diesen drei Personen aus“, betonte der Rechtsbeistand. Sodann sei es zum Streit zwischen den Männern gekommen, an denen der Beschuldigte jedoch nicht beteiligt gewesen sei.

In der Folge hörte das Gericht zwei Polizisten, die den Vorfall am 1. Mai aufnahmen. Beide beriefen sich auf die schriftlichen Aufzeichnungen der Nacht. Demnach sei der 36-Jährige stark alkoholisiert gewesen. Mehrfach hätten die Beamten versucht ihm zu erklären, welche Schritte nun folgten – das habe der Mann aber nicht verstanden.

Später am Abend soll es zudem einen Vorfall auf der Wache in Opladen gegeben haben, bei dem der 36-Jährige sich verbal aggressiv gegenüber der Beamten verhielt und der Wache verwiesen wurde. Der 36-Jährige bot eine völlig andere Version. Er versicherte, an dem Abend nur zwei Bier getrunken zu haben – betrunken sei er nicht gewesen. Die Beamten hätten ihm das Prozedere einfach nicht richtig erklärt. Später auf der Wache habe man ihn gleich bei Betreten dieser hinausgeschubst. „Wenn Sie mich fragen, haben die Polizisten an dem Tag ihren Job nicht richtig gemacht“, monierte er aufgeregt und laut.

In der Bar habe er einen Kellner vor dem Verzehr des Döners gefragt, ob er dort essen dürfe. Einen gegenteilige Hinweis habe es nie gegeben. Das könnten seine beiden Freunde, bezeugen. Genau dort hakte die Verteidigung ein. Denn einer dieser zwei Freunde, konnte nicht ausfindig gemacht werden. Wo der denn sei, wollte der Anwalt wissen.