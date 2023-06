Verfolgungsjagd in Leverkusen 19-Jähriger flüchtet mit Tempo 100 vor Polizei

Showdown dann in Opladen: An der geschlossenen Bahnschranke an der Sandstraße/Stadtgrenze Leichlingen wendete der Fahrer und touchierte den quer stehenden Streifenwagen. „Schließlich verließen beide das Fahrzeug und flüchteten zu Fuß“, sagt die Polizei. Sie kamen nicht weit. Die Beamten stellten beiden und ordneten eine Blutprobe an.