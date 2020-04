Corona aktuell : Zahlen wie am Sonntag: 184 Infizierte, davon 124 wieder genesen

Leverkusen Sechs Patienten werden im Klinikum behandelt. Kplus-Gruppe gibt Masken an Mitarbeiter zur privaten Nutzung

Fallzahlen Die am Montag von der Stadt gemeldeten Zahlen sind unverändert zum Sonntag: 184 Corona-Fälle sind bestätigt, drei Leverkusener sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, 124 Menschen sind wieder genesen. Das Klinikum in Schlebusch behandelt derzeit sechs Patienten mit Covid-19, darunter fünf Leverkusener.

Masken Die Kplus-Gruppe, zu der unter anderem die Krankenhäuser St. Remigius in Opladen und St. Josef in Wiesdorf gehören, will Mitarbeiter auch im privaten Umfeld schützen und die dringende Empfehlung der Bundesregierung zum Maskentragen in etlichen öffentlichen Bereichen unterstützen. Die 3200 Mitarbeiter können deshalb einmalig kostenfrei zehn Mund-Nasen-Schutzmasken mitnehmen, heißt es. Die Kplus Gruppe habe in den vergangenen Wochen einen Bestand von chirurgischen Mundschutzen aufbauen können, der das Mitnahme-Angebot an die Mitarbeiter ermögliche, sagt Geschäftsführer Andreas Degelmann.