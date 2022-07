Polizist bei Einsatz in Leverkusen-Quettingen verletzt : 17-Jähriger leistet bei Festnahme heftig Widerstand

Polizist bei Einsatz in Leverkusen-Quettingen verletzt

Leverkusen-Quettingen Als die Polizei Samstagabend einen Teenager festnehmen will, der dringend verdächtigt wird, am Abend zuvor einen Leverkusener (38) mit einer Schusswaffe bedroht zu haben, wehrt der sich nach Kräften. Ein Beamter wird verletzt.

Hefiger Einsatz für die Polizei: An der Dieselstraße haben Beamte am Samstag gegen 21.30 Uhr einen 17 Jahre alten, mutmaßlichen Räuber festgenommen. Der Jugendliche steht im dringenden Verdacht, am vergangenen Freitagabend einen 38-Jährigen aus Leverkusen überfallen und mit einer Schusswaffe bedroht zu haben, meldet die Behörde.