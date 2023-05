Leverkusen 1300 Mülleimer – reicht das?

Der zuständige Fachbereich Stadtgrün habe in den vergangenen Jahren enorme Anstrengungen unternommen, um der Vermüllung der Grünanlagen entgegenzuwirken, heißt es weiter. So wurden etliche Aufträge an die Job Service Beschäftigungsförderung Leverkusen (JSL) erteilt. Die mit Lastenfahrrädern ausgestatteten Mitarbeiter hätten an Spielplätzen, entlang von Fahrradwegen oder an Brennpunkten mit vermehrtem Müllaufkommen Müll eingesammelt. Zudem würden aufgrund eines Ratsbeschlusses derzeit zwei neue Arbeitsgruppen bei der JSL eingerichtet, die zu Fuß für mehr Sauberkeit im Stadtgebiet sorgen sollen.