Kultur in Leverkusen 120 Jahre – Bayer Männerchor feiert Geburtstag

Im Jahr 1904 wurden in Leverkusen mehrere Werksvereine ins Leben gerufen, um Mitarbeitern der Farbenfabriken Bayer eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu bieten. Neben dem Fußball-Verein, der das 04 noch im Namen trägt, und den Bayer Philharmonikern ging auch der Männerchor Bayer Leverkusen unter der Leitung des Gründungsdirigenten Wilhelm Diefenthal an den Start. 120 abwechslungsreiche Jahre später wird der runde Geburtstag gefeiert, und zwar mit viel Gesang, der die Gemeinschaft schließlich über eine so lange Zeit und mehrere Generationen verbunden hat.