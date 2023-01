Polizei sucht Zeugen 100.000-Euro-Porsche vor Lokal in Leverkusen gestohlen

Donnerstagabend ist ein Porsche 911 Turbo auf einem Restaurant-Parkplatz an der Altenberger Straße gestohlen worden, meldet die Polizei. Sie sucht dringend Zeugen zu dem Vorfall in Steinbüchel und zur Frage, wo das hochpreisige Auto abgeblieben ist. Passiert ist nach bisherigen Erkenntnissen der Behörde dies: Gegen 18 Uhr hatte der 56 Jahre alte Eigentümer am Donnerstag sein mehr als 100.000 Euro teures Coupé auf dem Parkplatz des Lokals in Steinbüchel abgestellt. Zwei Stunden später merkte er dann: Der Wagen ist weg.