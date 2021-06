Eröffnung in Leverkusen-Wiesdorf : 1000 Quadratmeter Bürgerbüro in Luminaden

Groß, hell, freundlich: Makus Grawe (Sparkasse) und Oberbürgermeister Uwe Richrath eröffneten am Montag in den ehemaligen Sparkassenräumen das neue Bürgerbüro. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Wiesdorf Die drangvolle Enge auf Etage vier des Rathauses hat ein Ende: Amtsbesucher müssen ab sofort für Pass. fürhungszeugnisse und Co. in die Schrägstraße

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Knops-Feiler

Pässe, Personalausweise, eID-Karten, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Steuer-ID – wer derlei Unterlagen braucht, muss sich ab sofort umorientieren. Der Weg führt nicht mehr über die Aufzüge im Rathaus in die vierte Etage, sondern ein Stück den Wiesdorfer Platz entlang in die Luminaden. In der ersten Etage neben dem Kaufhof-Eingang hat seit Montag das Bürgerbüro geöffnet. 30 Mitarbeiter sind in der vergangenen Woche in die neuen Räume umgezogen.

Einer der ersten „Besucher“ war Oberbürgermeister Uwe Richrath. Der brauchte zwar keinen neuen Pass, wollte aber die Räume offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Der Vorschlag war Mitte 2020 von ihm an die Politik kommuniziert worden. Im Januar hatte das Bürgerbüro in den ehemaligen Räumen der Sparkassen-Filiale bereits eröffnet werden sollen. Dann hatte es beim Bauablauf Verzögerung gegeben. Nun ist alles fertig und fand bei der Eröffnung bei Richrath Lob: „Ein helles, modernes neues Bürgerbüro ist hier entstanden“, würdigte er. „Wir verbessern an dieser Adresse nicht nur die Aufenthaltssituation für die Bürger, sondern sorgen durch eine entsprechende räumliche Planung auch für eine eindeutigere Orientierung. Dazu kommt die günstige Lage in der Innenstadt, die mehr Publikum in diesen Bereich der Fußgängerzone ziehen wird.“

Info Vor dem Besuch kommt die Terminvereinbarung Größe Insgesamt wurden rund 1500 Quadratmeter Nutz- und Nebenflächen für die Nutzung als Bürgerbüro umgebaut. Konkret: 1000 Quadratmeter Bürgerbüro mit Nebenräumen und Eingangsbereich und 500 Quadratmeter Backoffice. Termine Wegen der Pandemie muss vor einem Besuch der Verwaltung, also auch des Bürgerbüros, ein Termin vereinbart werden, weist die Stadt hin.

Und damit weniger Besucher auf der vierten Etage des Rathauses. Dort war schon 2019 die Situation seitens der Beraterfirma dchp Consulting, Düsseldorf als suboptimal bewertet worden. „Dieses Gutachten mündete in die Empfehlung, die publikumsintensiven Bereiche auf der vierten Etage des Rathauses durch Verlagerung in andere Gebäude beziehungsweise Bereiche zu entzerren, weil weder Aufzüge noch die Wartebereiche für derart intensiven Publikumsverkehr gemacht waren“, fasst die Stadt zusammen. Die geringe Aufzuggröße war schon vor gut zehn Jahren, als das Rathaus-Ufo über dem Einkaufszentrum in Betrieb ging, in der Politik kritisiert worden.

Auf Etage vier kam hinzu: Die räumliche Anordnung der Bearbeitungsschalter hat auch die Abläufe und die Orientierung für die Bürger erschwert. Nun soll die vierte Etage für die bisher auf der fünften Etage untergebrachte Abteilung „Zentrale Dienste/Wahlen“ und die Anfang 2021 gebildete Abteilung Integration genutzt werden. „Das passt zur Abteilung ,Ausländerwesen’, die weiterhin auf der vierten Etage des Ratshauses untergebracht ist. Entsprechend wird es natürlich im Rathaus weiterhin Publikumsverkehr geben“, merkt Alexander Lünenbach, Dezernent für Bürger, Umwelt und Soziales, an. Er ordnet ein: „Es werden weniger Menschen sein, die ihre Amtsgeschäfte ins Rathaus führen. Dass der Aufzug zum Nadelöhr wird, wird deshalb in Zukunft seltener passieren.“